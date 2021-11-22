الهند.. مصرع 41 شخصا وفقدان آخرين بسبب الفيضانات

قتل ما لا يقل عن 41 شخصا وفقد أكثر من 100 آخرين في ولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند، بسبب الفيضانات.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن ما لا يقل عن 41 شخصا لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 100 شخص في ولاية أندرا براديش نتيجة الرياح الموسمية الغزيرة والفيضانات.

وظلت خدمات القطارات والحافلات متضررة، في حين أن العديد من القرى والبلدات في ريالاسيما ومنطقة نيلور باتت مغمورة بالمياه.

وأوضحت الصحيفة أنه تم انتشال ست جثث يوم أمس في راغامبت ماندال وجثتين في تشيننامانديم ماندال في منطقة كادابا بينما وردت أنباء عن سقوط أربع وفيات في منطقة نيلور، Lما رفع عدد القتلى إلى 41 شخصا.

وألحقت الفيضانات أضرارا بالطرق في العديد من الأماكن، كما أضرت بخط سكة حديد وكذلك الحركة الجوية.

وأعلنت السلطات أن مطار كادابا في أندرا براديش سيظل مغلقا حتى الـ 25 من شهر نوفمبر الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية.