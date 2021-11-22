في أسبوع.. الموت يغيّب ثالث إعلامية مصرية

توفيت، الاثنين، الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، بعد معاناة مع مرض السرطان، لتكون الإعلامية الثالثة التي يغيبها الموت في أسبوع، بعد رحيل الإعلاميتان بالتلفزيون الرسمي، مها حسني، وشيرين الدويك.
ونعى النائب أيمن أبو العلا، صباح الاثنين، زوجته الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، قائلا عبر حسابه على "فيسبوك": "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وفي نهاية أكتوبر الماضي، دخلت الإعلامية الراحلة إلى المستشفى، إثر تداعيات معاناتها مع السرطان؛ إذ أعلنت في أغسطس عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن "حالتها معقدة، وتتلقى أكثر من نوع علاج كيماوي".
ونعى عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، الإعلامية الراحلة؛ حيث كتب البرلماني المصري طارق الخولي على حسابه بتويتر، قائلا: "الإعلامية أسماء مصطفى في ذمة الله بعد صراع مع المرض.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. خالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا".
من جانبه، قال الإعلامي جابر القرموطي: "ربنا يرحمك زميلتي العزيزة أسماء مصطفى، صاحبة الوجه البشوش دائما"، متوجها بالتعازي لزوجها.
كما نعت وسائل إعلام المصرية، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الراحلة أسماء مصطفى.
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