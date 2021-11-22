البرهان يلتقى نائب رئيس الوزراء الكونغولى

جدة - نرمين السيد - أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالى فى السودان، بالجهود الكبيرة التى تضطلع بها جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية فى بلاده.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد البرهان على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى فى السودان، وذلك خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الخارجية، كريستوف أبالا.

كما شدد البرهان على أهمية عودة السودان للأسرة الإفريقية، وإزالة الفهم المغلوط عن الخطوات الأخيرة التى وضعت الثورة فى مسارها الصحيح.

ومن جانبه، نقل كريستوف آبالا، تحيات الرئيس الكونغولى ورئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقى فيليكس تشسكيدى للسيد رئيس مجلس السيادة، معربًا عن أسفه لعدم تمكنه للحضور بنفسه.

وبحسب الوكالة، قال كريستوف فى تصريح صحفى عقب اللقاء: "باسم فخامة السيد فليكس تشسكيدى نقدم شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس السيادة الانتقالى لجمهورية السودان الذى أطلعنا على مجمل الأوضاع السياسية الراهنة".

ووصف كريستوف ما حدث من اتفاق سياسى بأنه تحول تاريخى للشعب السودانى بعد الخلل البسيط الذى أصاب مسار الإنتقال الديمقراطى، وقد تم إصلاحه الآن بالتوقيع على الإتفاق السياسى التاريخى المهم الذى وضع حلاً للأزمة، ووضع المسار الصحيح لعملية الانتقال تحت رعاية الاتحاد الإفريقى.

وأشار المسؤول الكونغولى، إلى أنه نقل إلى الرئيس البرهان تشجيع الرئيس تشسكيدى ونصائحه بأن الطريق الذى تم السير عليه الآن يجب ألا ينقطع، لافتا إلى استعداد الكونغو لتقديم كافة المساعدات للشعب السودانى وحكومته، حتى الوصول للحكومة الديمقراطية المدنية المنتخبة.