بوتين يوقع قانونا لإبرام عقود عمل دون نسخة ورقية في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون ينظم إدارة الوثائق الإلكترونية في مجال علاقات العمل، ويجيز القانون الجديد إبرام عقود إلكترونية دون الحاجة إلى نسخة ورقية.

وجاء ذلك بحسب وثيقة تم نشرها اليوم الاثنين على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية لروسيا. وبموجب القانون الجديد سيكون بإمكان إبرام عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل عن بعد بواسطة استخدام التقنيات الحديثة (الإنترنت).

ويهدف القانون الجديد لتحسين العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، كذلك يهدف إلى تطوير آليات استخدام المستندات المتعلقة بالعمل عن بعد دون الحاجة لنسخ إلكترونية.

وسيتوجب على صاحب العمل إخطار الموظفين بالانتقال إلى إدارة مستندات الموظفين الإلكترونية، ويحق للموظفين رفض المقترح واتباع نظام تقليدي (نسخ ورقية) في إدارة المستندات.

وبات العمل عن بعد واقعا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي فرضت واقعا جديدا في حياة الناس.