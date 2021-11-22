القبض على 5 متسللين حاولوا اختراق الحدود العراقية من سوريا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى إنه إسنادًا لقوات الحدود، "تمكنت مفارز كتيبة استطلاع الفرقة وقوة برية من الفوج الثانى لواء المشاة 71 من القاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الأراضى السورية".
وأوضح البيان أنه تم رصد المتسللين عن طريق الكاميرات الحرارية، حيث كانوا يتحركون داخل العمق السورى باتجاه الأراضى العراقية عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربى نينوى.
وأكدت الخلية العراقية أنه تم القبض على المتسللين فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية، مؤكدة أن جميعهم يحملون الجنسية العراقية، وكانوا غادروا العراق إلى سوريا بطريقة غير مشروعة.
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