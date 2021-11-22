الإمارات والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائى

وذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم أن نائب وزير الخزانة الأمريكى التقى أيضا المستشار الدبلوماسى لرئيس الدولة الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمى، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادى الحسينى، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثانى بن أحمد الزيودى، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى خالد محمد بالعمى، حيث تم استعراض آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد الجانب الإماراتى بمستوى الشراكة الرفيع بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما بعد انعقاد ورشة العمل الإماراتية الأمريكية البريطانية حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار يومى 26 و27 من أكتوبر الماضى فى مقر المكتب التنفيذى لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأبوظبى، حيث قدم الجانب الإماراتى خلال الورشة عرضا حول تقدم سير العمل فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض أهم الإنجازات التى تحققت فى الفترة السابقة وأبرز الخطط المستقبلية.
وتتعاون الإمارات بشكل مباشر مع أمريكا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وقد تبنت دولة الإمارات، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، سلسلة من الإجراءات الملموسة لمعالجة أوجه القصور التى حددتها مجموعة العمل المالى.
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