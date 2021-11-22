جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال لقاء صحفى مع نظيره اللبنانى، اليوم الإثنين، أن روسيا سلمت لبنان صورًا مهمة كانت الأقمار الصناعية التقطتها للحادث المروع يوم إنفجار مرفأ بيروت.





ووفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف، إنه "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم صورًا فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس"، معربًا عن آماله بأن تساعد فى التحقيق فى أسباب الانفجار. وكان انفجار مرفأ بيروت الذى وقع يوم 4 أغسطس 2020، تسبب فى مقتل أكثر من 60 شخصًا، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، إضافة إلى تصدع أغلبية مبانى العاصمة اللبنانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسلم لبنان صورا مهمة التقطتها الأقمار الصناعية فى مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.