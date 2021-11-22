الاتحاد الإفريقى يشيد بالاتفاق السياسى فى السودان: خطوة مهمة

جدة - نرمين السيد - أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى، اليوم الإثنين، على الاتفاق السياسى بين قائد الجيش السودانى عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها.





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