لأول مرة.. قائمة الديمقراطيات المتراجعة تضم أمريكا و3 دول أوروبية

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير مرجعى حول الديمقراطيات فى العالم، اليوم الإثنين، عن تراجع مؤشرات الولايات المتحدة وانضمامها إلى قائمة الأنظمة الديمقراطية المتراجعة، وذلك لأول مرة، بسبب التدهور المسجل فى النصف الثانى من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد كشف التقرير السنوى لـ "انترناشيونال آيديا" فى ستوكهولم، إلى أن أكثر من ربع سكان العالم باتوا يعيشون فى ظل ديمقراطية متراجعة، إذ ارتفعت النسبة هذا العام إلى 70%، خصوصا بعد إضافة أنظمة استبدادية وهجينة.

وكشف التقرير عن ميل مستمر إلى التدهور الديمقراطى متواصل منذ 2016، موضحًا أن قائمة الديمقراطيات المتراجعة ضمت فى الأساس كلا من: الهند، والبرازيل، والفيليبين، ودولتين من الاتحاد الأوروبى هما بولندا، والمجر، وأدرجت دولة أوروبية ثالثة هذا العام وهى سلوفينيا.

وبحسب الوكالة الفرنسية، يوضح ألكسندر هادسن، أحد معدى الدراسة، أن الولايات المتحدة لا تزال ديمقراطية عالية الأداء، موضحًا أن سبب التراجع الأمريكى هو انخفاض مؤشر الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة.

وأشار تقرير "انترناشيونال آيديا" إلى منعطف تاريخى حدث فى أمريكا بسبب احتجاجات دونالد ترامب على نتائج الاقتراع الرئاسى فى نوفمبر 2020، إضافة إلى تراجع حرية التجمع خلال احتجاجات صيف 2020، بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

وقال هادسن: "صنفنا الولايات المتحدة فى فئة الديمقراطيات المتراجعة للمرة الأولى هذه السنة، إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت فى 2019".

وقال الأمين العام للمنظمة كيفن كاساس-زامورا، إن فئة "الديمقراطيات المتراجعة" تضم 7 دول، لافتًا إلى تضاعف هذا الرقم فى غضون عقد من الزمن تقريبًا، فى حين خرجت أوكرانيا ومقدونيا الشمالية من تلك القائمة.