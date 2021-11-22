الجامعة العربية تشارك فى حوار الرؤية الاستراتيجية روسيا -العالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - يشارك السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، نيابة عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، فى أشغال مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا- العالم الإسلامى، التى ستعقد دورتها السادسة بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، تحت شعار«الحوار وأفاق التعاون» بجدة، باستضافة من المملكة العربية السعودية.





وتعد هذه المجموعة التى تضم نخبة من الشخصيات والعلماء والخبراء إطارا منتظما للحوار الاستراتيجى حول التحديات الملحة والقضايا الراهنة التى تهم علاقات روسيا الاتحادية بالعالم الإسلامى، والمقاربات الهادفة إلى خدمة الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب والتيارات المتطرفة، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات، والإسهام فى إثراء رصيد الشراكة القائمة بين الجانبين بمختلف أبعادها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية. تم تأسيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا –العالم الإسلامى منذ 2006 فى ضوء منح روسيا العضوية فى منظمة التعاون الإسلامى، بصفة مراقب، وتضم ممثلى مجموعة من البلدان الأعضاء فى هذه المنظمة.

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