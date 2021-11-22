سلوفينيا: لن نستطيع تحقيق أهدافنا المناخية بدون الطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - وقال فرتوفيك - فى تصريح أوردته منصة (يورو أكتيف) المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، اليوم الإثنين، إن "سلوفينيا لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها المناخية بدون استخدام الطاقة النووية، مما يتطلب تبنى سياسات وتدابير وطنية لاستخدام الطاقة النووية بالشبكات الوطنية للكهرباء"، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى خروج الفحم من منظومة الطاقة بحلول عام 2033.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة لمنع المزيد من زيادة أسعار الوقود هى تقليل استيراد الوقود الأحفورى وفتح الطريق أمام الطاقة النووية لسد احتياجات سلوفينيا المتنامية من الطاقة، منوها بأن سلوفينيا تخطط لزيادة المشروعات فى مجال محطات الطاقة المتجددة، مثل الكهروضوئية ومحطات الطاقة الكهرومائية.

يذكر أن وزارة البنية التحتية فى سلوفينيا أصدرت تصريح طاقة لبناء وحدة جديدة فى محطة الطاقة النووية الحالية فى "كرسكو" هذا الصيف، بينما تخطط لتمديد عمر الوحدة الحالية لمدة 20 عاما أخرى، والتى يحل موعد انتهاء صلاحية تصريحها فى عام 2023.