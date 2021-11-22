الخارجية ترحب بالاتفاق السياسي في الخرطوم

دوت الخليج :- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاتفاق السياسي الذي تمّ التوقيع عليه اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم.

وعبّرت الوزارة عن أملها في أن يُسهم هذا الاتفاق في حفظ وصون أمن واستقرار السودان الشقيق، وحماية مقدراته ومكتسباته، وتلبية تطلعات الأشقاء السودانيين في تحقيق التنمية والازدهار.

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