العراق والسويد يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن ذلك جاء لدى استقبال الكاظمى وزيرة خارجية السويد، والوفد المرافق لها.
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد بحث ملف الجرائم الإرهابية التى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى داخل العراق، والتأكيد على محاسبة مرتكبيها فضلا عن دعم المناطق المحررة.
وأكد الكاظمى ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد والاتحاد الأوروبى، ولاسيما فى المجال الأمنى والحرب على تنظيم داعش الإرهابى، وكذلك فى مجال الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق.
بدورها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن تطلع بلادها للمزيد من التعاون الثنائى بين العراق والسويد فى مختلف المجالات.
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