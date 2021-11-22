لافروف: بوتين وبايدن سيبحثان الملف الأوكرانى خلال لقائهما المحتمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى تصريح أوردتها وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، "فى سياق الاتصال بين الرئيسين، الذى تجرى مناقشة موعده ومعايير أخرى، لاشك أنه سيتم طرح الموضوع الأوكرانى بطريقة أو بأخرى".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف قد صرح يوم الخميس الماضى بأنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسى والأمريكى، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.
والتقى بوتين وبايدن فى جنيف يوم 16 يونيو الماضى فى أول قمة تجمعهما عقب تولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
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