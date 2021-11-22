رئيس وزراء هولندا: الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا عنف ينفذه حمقى

جدة - نرمين السيد - ووصف روتى - حسبما ذكر راديو فرنسا الدولى، اليوم الإثنين، هذه الاضطرابات بأنها "عنف ينفذه حمقى"، وتعهد بملاحقة المسئولين عنها قضائيا. يذكر أن هولندا شهدت اضطرابات لليوم الثالث على التوالى، حيث جاءت الاحتجاجات الأخيرة بعد اضطرابات شهدتها (روتردام)، حيث أعلنت الشرطة أنها أطلقت طلقات تحذيرية وأخرى محددة الأهداف واستخدمت خراطيم المياه.

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