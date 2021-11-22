مذكرة نيابية تستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس حركة ارهابية

دوت الخليج :- استنكر عدد من النواب في مذكرة الى رئيس مجلس النواب قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس حركة ارهابية .وفيما يلي نص المدكرة :

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

نحن النواب الموقعين ندين ونستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس حركة ارهابية .

اننا في مجلس النواب الاردني نعتبر القرار البريطاني هو عدوان على الشعب الفلسطيني وعدوان على الامة العربية ،كما انه بمثابة مكافئه للاحتلال الصهيوني الذي يقتل الشعب الفلسطيني ويحتل الارض الفلسطينية ويحاصر اهل غزة ،علاوة على انه يشكل امتداد لوعد بلفور المشؤوم الذي بموجبه قامت بريطانيا قبل مائه عام بجلب اليهود من كل اصقاع العالم وتسكينهم في فلسطين .

اننا نطالب من الحكومة البريطانية التراجع عن هذا القرار المخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية ،كما نطالب من مجلس العموم البريطاني بعدم الموافقة على قرار الحكومة البريطانية واسقاطه لانه يشكل انحيازا للعدوان والظلم ونطالب رئيس المجلس اصدار بيان يدن هذا الاجراء ومخاطبه البرلمانات العالميه للضغط لانهاء هذا القرار الظالم

ا- خليل حسين عطيه

٢. ذياب المساعيد

٣-عمر النبر

٤-محمد العلاقمه

٥. زيد العتوم

٦. فايزة عضيبات

7. عدنان مشوقة

8- د فريد حداد

9. د. احمد الخلايلة

١٠. زينب البدول

١١.صالح العرموطي

١٢.م.مروه الصعوب

١٣. ماجد الرواشدة

١٤ . عمر الزيود

١٥. رمزي العجارمة

١٦. حسن الرياطي

١٧. احمد قطاونه

١٨. م موسى هنطش

١٩. ينال فريحات

٢٠ ايوب خميس

٢١. محمد ابو صعيليك

22د علي الطراونة

٢٣- تمام الرياطي

٢٤ أيمن المدانات

25 عماد العدوان

26- د.توفيق المراعيه

27-عبد الله منور ابوزيد

28- محمد عبابنه

29- عائشه الحسنات

30- صالح الوخيان

31-محمد جرادات

32 - سليمان ابو يحيى

33_ رائد. رباع الظهراوي

34- نصار الحيصه

35_الدكتور احمد جميل عشا

36 _ هيثم جريس الزيادين

37- م. اسامه صقر القوابعه

38-رهق الزواهرة

٣٩علي الخلايله

40- م. عطا ابداح

41- شادي فريج

42_وائل رزوق

43-المهندس طلال النسور

٤٤. د. بلال المومني

٤٥-محمد جميل الظهرواي

٤٦- إسلام الطباشات

47- د.تيسير كريشان

٤٨-د.خالد البستنجي

٤٩-د.طالب الصرايره

٥٠- فراس السواعير

٥١- مغير الهملان الدعجه

٥٢- د.فراس القضاه

٥٣- عبدالسلام ذيابات

٥٤- عبدالسلام الخضير

٥٥-غازي البداوي

٥٦- د هايل عياش

٥٧- جعفر الربايعه

٥٧- مجحم الصقور

َمح٥٩- خالد البستنجي

٦٠- د ٠ فايز بصبوص

٦١- عارف السعايده

٦٢-احمد الصفدي

٦٣~ ضرار الداود

٦٤- د.احمد السراحنة

٦٥ - د.محمد عواد الخلايله

٦٦- عبدالرحيم المعايعه

٦٧-الباشا محمود الفرجات

٦٨- عوده النوايشه

٦٩- خالد الشلول

٧٠- د. غازي الذنيبات.

٧١- دينا عوني البشير

٧٢- عبدالرحمن عوايشه

٧٣- خلدون الشويات

٧٤-د.اسماعيل المشاقبة

٧٥-اسماء الرواحنه