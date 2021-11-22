الهواري : 87% من المتوفين بكورونا منذ منتصف أيار لم يتلقوا المطعوم

دوت الخليج :- أكد وزير الصحة فراس الهواري الأحد، على أهمية أخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك صعودا في أرقام الإصابات على مدى الأسابيع الماضية.

وأضاف : "الحصول على المطاعيم أمر ضروري لمواجهة هذه الجائحة".

"قمنا بإحصائية للأعداد التي تدخل إلى المستشفيات أو حتى التي تتوفى ووجدنا أنه منذ منتصف شهر أيار/مايو إلى الآن وجدنا أن أكثر من 87% من المتوفين هم من غير المطعمين وأكثر من 82% ممن يدخل إلى المستشفيات هم من غير المطعمين ، ولا شك أن الإصابة عند المطعمين تكون دائما أقل حدة وتكون قادرة على نقل الوباء للأشخاص الاخرين".

وتابع: "اليوم أهم رسالة نبثها إلى أي شخص يشعر بالقلق من الوباء وإلى كل شخص أخذ المطعوم ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر أن يأخذ الجرعة الثالثة المعززة ، ولكل شخص لم يأخذ المطعوم عليه أن يبادر بالإسراع بأخذ جرعتي اللقاح لحماية نفسه وعائلته من هذا المرض ."

وشدد على أنه اعتبارا من 1/1/2022 سيكون دخول جميع الموظفين العاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة مرتبط بأخذ جرعتي اللقاح ، وأيضا جميع مرتادي هذه المنشآت سيكون دخولهم مرتبط بأخذ جرعتي اللقاح لمن يزيد عمرهم عن 18 عاما.

"هناك فرصة للجميع اليوم لأخذ اللقاحات ، ولا بد من التأكيد على مأمونية اللقاحات وأن جميع القيود التي كانت مفروضة على هذه اللقاحات قد رفعت الآن وخاصة لقاحات فايزر حيث لا يوجد هناك استخدام طارئ ولم يعد هناك تحديد للفئة العمرية . " وفق الهواري

فيما يخص موضوع زيادة الأعداد قال الهواري: "بدأنا اليوم بوضع خطط لإعادة توزيع الكوادر والتأكد من تأمين كل من نحتاجه من طاقة استيعابية التي لا تزال ضمن الحدود المريحة على الرغم من زيادة الإصابات".

"الطاقة الاستيعابية اليوم في مختلف مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكل القطاع العام والخاص معروفة تماما وتم الاتصال بجميع شركائنا ليكونوا في حال التأهب في حال ازدادت الأرقام حتى يتم استيعابها" ، وفق المملكة .

وفيما يخص خيار الإغلاق قال الهواري إنه "لن يكون هناك إغلاقات ولكن حتى ننجح يجب أن نتعاون جميعا بالإقبال على اللقاحات والتقيد بإجراءات السلامة والصحة العامة والوقاية".

ولفت إلى أن شكل الموجة الحالية وتصرفها لا يشبه الموجة الثانية بل هو أقرب إلى الموجة الأولى وأقل حدة، ونحن اليوم خططنا وضعت بشكل عام للتعامل مع الموجة ضمن إبقاء الأردن منفتحا إلى أكبر حد دون إغلاقات، لذلك نؤكد على ضرورة تعاون الجميع.

وحول التعليم قال الهواري: "نريد أن نحافظ على التعليم للفصل الثاني وجاهيا ، وهذه رسالة التزام ، وحتى يتحقق ذلك يجب أن نعمل جميعا كفريق واحد(...)أكثر من ثلث أولياء الأمور يتوجهون نحو تطعيم أبنائهم ، فالباب مفتوح لهم والعلم أثبت مأمونيته ، ونشجع على ذلك، نريد للجميع السلامة".