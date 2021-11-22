العراق: نتبنى سياسة خارجية متوازنة لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الاثنين، أن بلاده تتبنى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من ضرورة تخفيف التوترات بالمنطقة وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز الترابط الاقتصادى والتجارى، مشددا على أن استقرار العراق عنصر محورى فى استقرار المنطقة وسلامها.





وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس صالح، فى قصر بغداد، مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندى، إذ بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها فى مختلف المجالات وبما يلبى مصالح الشعبين، والدعم الذى قدمته الحكومة والمنظمات السويدية للشعب العراقى فى المجالات الإنسانية، ودعم جهود بغداد فى مكافحة الإرهاب. وأشار صالح إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية، مشيرا إلى أن العراق يتطلع لتعزيز علاقاته مع أصدقائه فى المجتمع الدولى ويدعم التنسيق المشترك فى مواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والفساد والعمل الجماعى فى مواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخى وحماية البيئة. وأكدت ليندى التزام السويد بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز اقتصاده عبر خطط الإصلاح الوطنية، مشيدة بالتقدم الذى أحرزه العراق على الصعيد الوطنى وجهوده فى تخفيف توترات المنطقة.

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