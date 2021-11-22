طريقة التسجيل في الإسكان التنموي وشروط التسجيل

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي من أهم الطرق التي يتم البحث عنها من قبل السعوديين الراغبين في الحصول مسكن خاص بهم، وقد تم وضع قيمة أقساط الإسكان التنموي بمبالغ بسيطة نظرًا للظروف التي يمر بها هؤلاء الأفراد، ويمكن معرفة أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي من خلال رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في الإسكان التنموي.

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي

تم وضع طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لتلقي الطلبات المقدمة من الفئات المستهدفة والتي تتضمن كل من أصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة وكذلك يتاح تقديم الإسكان التنموي للمطلقات على أن يكون المتقدم ضمن المنطبق عليهم شروط التقديم، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

عليك في البداية التوجه إلى رابط منصة سكني الرسمي.

تقوم بعدها بالنقر على كلمة تسجيل الدخول.

يتاح لك تسجيل الدخول إما باستخدام بيانات هويتك أو من خلال حسابك الخاص بمنصة أبشر.

بمجرد إدخال رقم هويتك وكذلك تاريخ الميلاد يتوجب عليك تفعيل المربع بالصفحة والخاص بالشروط.

النقر بعد ذلك على تسجيل.

يتم إرسال رمز على نفس الرقم المسجل بمنصة أبشر.

بعدها يتم إتباع تعليمات الموقع والإجابة على كافة الأسئلة المطروحة والضغط على تسجيل مرة أخري.

يصل إليك رمز تأكيد مرة أخري ومن ثم يظهر رسال إتمام التسجيل بنجاح.

بعدها يتوجب عليك تغيير حالتك المتوفرة بالملف الشخصي من غير مستحق إلى مستحق عبر الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

يتم النقر على التقدم ومن ثم الموافقة على الشروط بعد قراءتها.

يطلب الموقع الإجابة على عدد من الأسئلة و المتعلقة بالسكن وكذلك عليك إدخال تاريخ الميلاد لأفراد الأسرة.

بعد النقر على استكمال يظهر أمامك نموذج ويجب عليك الإجابة على الأسئلة الموضوعة به بنعم أو لا وبعدها الحصول على حالة الاستحقاق.

عليك النقر على استكمال طلب التسجيل ومتابعة أوامر الموقع والمتعلقة بالوظيفة والدخل ومن ثم اختيار المنتج المراد الاستفادة منه وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة حفظ ومتابعة.

تقوم بعد ذلك بطباعة طلب الاستحقاق والمتابعة بعدها من خلال أي من الجمعيات الأهلية أو من خلال وزارة الإسكان.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمانشروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تتلخص شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان في الآتي: