الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء تجميد الأصول الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين: "العقوبات أحادية الجانب، وخاصة تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، هى عقاب جماعى للشعب الأفغانى بأسره، يؤدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية فى البلاد".
وأشار إلى أنه لا ينبغى استخدام الأصول المجمدة كـ"ورقة مساومة للتهديد والترهيب" ويجب إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين فى أقرب وقت ممكن.
وشدد تشاو على أنه يجب على المجتمع الدولى تعزيز تعاونه وتنسيقه لتقديم المساعدة والدعم فى الوقت المناسب لأفغانستان، مضيفا أن الصين، بصفتها جارة وصديقة مخلصة لأفغانستان، تقدم المساعدة فى إعادة الإعمار السلمى والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وفى سبتمبر، قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، إن بكين قررت تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان بقيمة 200 مليون يوان (30.9 مليون دولار)، معظمها أغذية وسلع شتوية ولقاحات وأدوية.
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