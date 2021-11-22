سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة حتي 5 سنوات

سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، برنامج تمويل السيارات الميسر قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميمه ، ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، ومن أجل مساعدة العميل في شراء السيارة التي يرغب بها ، كما عملت الشركة علي توفير هذا البرنامج التمويلي بخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، وتتماشي مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، كما أتاحت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة الفرصة للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي للاستفادة من هذا البرنامج بشروط سهلة وميسرة.

برنامج تمويل السيارات مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة من خلال هذا البرنامج التمويلي مبالغ مالية كبيرة ، يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. تمويل السيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. منتج تمويلي بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر. تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل من خلال هذا البرنامج التمويلي ، إمكانية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً. لا يشترط أن يقوم طالب التمويل بتحويل الراتب الشهري له ، من أجل الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من السداد المبكر الذي توفره شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية. توفر الشركة هذا المنتج بإجراءات سريعة وميسرة ، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ طلب التمويل.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل للاستفادة من المنتج هو 18 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 4000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي.

موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

إمتيازات برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويلشروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل