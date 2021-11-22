وزراء دفاع دول الخليج يبحثون تفعيل التعاون العسكرى المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجى، خلال اجتماعهم الـ18 اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة بالرياض، تفعيل التعاون العسكرى المشترك ومتابعة جميع الأمور التى من شأنها توثيق التعاون الدفاعى بين القوات المسلحة بدول المجلس، وتقوية الترابط والتنسيق الأخوى المشترك الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.





وأوضحت وكالة أنباء السعودية، أن الاجتماع ترأسه وزير شؤون الدفاع بالبحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمى، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالمجلس اللواء الركن أحمد على حميد آل على، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بهدف الاستمرار فى توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة. وأعرب الوزراء، عن شكرهم لقادة دول المجلس على الاهتمام بالعمل العسكرى المشترك، وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة. الرياض الرياض

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