فلسطين: اعتداءات المستوطنين استجابة لحملة تحريض تحت مرأى الاحتلال

وأضافت الوزارة -فى بيان صحفى اليوم- "حملة التحريض هذه تتم تحت سمع وبصر دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة وبدعمها وإسنادها وحمايتها، بدءاً من ما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات همجية موجهة من المستوى السياسى، خاصة ما يتعلق بتصعيد استهداف المسجد الأقصى المبارك واقتحاماته اليومية، ودعوات رسمية لنصب البوابات الإلكترونية، وما تشهده العاصمة المحتلة من مسيرات استفزازية وحملة تضييقات ونصب للحواجز وعقوبات جماعية وإغلاقات واقتحامات".
وأشار البيان إلى الاقتحام الوحشى الذى تعرض له منزل محافظ القدس عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" عدنان غيث فى بلدة سلوان، والاعتداء عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب واعتقال ثلاثة من أقاربه، بالإضافة إلى حملة القمع والتنكيل بالمقدسيين التى تترافق مع غارات ليلية على الأحياء والبلدات الفلسطينية، واستمرار عمليات هدم المنازل وتوزيع إخطارات بالهدم كما يحدث فى سلوان، وتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية لخنق الحياة والحركة الفلسطينية فيها، وأيضا عربدات المستوطنين المسلحة فى عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها.
وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، مؤكدة أنها نتيجة مباشرة للاستيطان غير الشرعى وغير القانونى.. مطالبة كافة الدول والمجتمع الدولى ليس فقط بإدانة هذه الاعمال، بل إدانة وجود المستوطنين بالكامل باعتباره غير شرعى، ووضع منظماتهم وميليشياتهم المسلحة وعناصرها على قوائم الإرهاب، لما يقومون به من أعمال إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء بشكل يومى.
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