أبو الغيط يؤكد على دعم الجامعة العربية للسلام والاستقرار فى السودان

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم اتصالًا هاتفيا، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، هنأه فيه بتوقيع الإتفاق السياسى مع رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك والذى يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الانتقال الديمقراطى.





وأعرب الأمين العام للجامعة العربية خلال الاتصال الهاتفى، عن أمله فى أن يسهم الاتفاق السياسى الذى تم توقيعه أمس بين البرهان وحمدوك، فى استكمال عملية الإنتقال فى السودان ويحقق تطلعات وآمال الشعب السودانى فى الحرية والسلام والعدالة. وأكد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار فى السودان.

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