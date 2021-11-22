فلسطين: الدول المانحة وعدت بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد إشتية، اليوم الاثنين، إن حكومته تلقت وعودًا جدية خلال اجتماع الدول المانحة، الذى عقد فى العاصمة النرويجية "أوسلو"، باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.





وأضاف إشتية -خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته- أنه طالب الدول المشاركة فى الاجتماع الاعتراف بدولة فلسطين إن لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أدانوا التوسع الاستيطانى وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا السماح بإجراء الانتخابات فى جميع الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته. وعبر مجلس الوزراء الفلسطينى، عن تقديره لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية، واعتبر القرار رفضًا لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطينى فى السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطنى وإحداث التنمية فى فلسطين. ودعا المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفورى لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر، وطالب تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر المنصرمة وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.

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