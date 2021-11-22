العراق يبحث مع التحالف الدولى أوضاع النازحين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن جابرو استقبلت وفدًا من التحالف الدولى ضم كلاً من العميد فنسنت كوست من القوات الجوية الفرنسية، واللفتنانت كولونيل يورج ويتوشيك من الجيش الألمانى، فى بغداد، لبحث أوضاع النازحين فى المخيمات، وخطة الوزارة فى إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية ودعم الاستقرار فى المناطق المحررة.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضًا، خلال اللقاء، بحث أوضاع العوائل العائدة من مخيم "الهول" السورى، وكيفية تأمين احتياجاتها الضرورية، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية.