دوت الخليج :- فنّد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور سعيد جرادات الحديث عن أن كورونا والمطاعيم مؤامرة عالمية.
وأكد جرادات في تصريحات اذاعية ، الأحد، أن الفيروس موجود وانتقل من الحيوان إلى الإنسان وأخذ بعدًا عالميًّا، "كما شاهدنا في الأردن وفيات وإصابات لأقاربنا وأحبائنا".
ونفى أن يدخل المطعوم على "DNA" الإنسان، مشددا على أن فرصة دخوله مقدارها صفر، مبرّرًا بأن نوعية المطعوم تدخل إلى "السيتوبلازم" وليس إلى النواة.
ولا تتسبب المطاعيم المضادة لكورونا بالعقم، وفق جرادات، الذي قال إن العالم محظوظ بإنتاج المطاعيم بتكنولوجيا " mRNA" التي اعتمدت مطاعيمًا آمنةً وفعالةً ضد الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر " الأوبئة " : فرصة دخول المطعوم على DNA الإنسان " صفر " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.