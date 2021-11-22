مصر.. الأمطار الغزيرة تغمر الإسكندرية

تعرضت مدينة الإسكندرية الساحلية بمصر، صباح الاثنين، لموجة شديدة من الأمطار الغزير، لليوم الرابع على التوالي، مما أدى إلى تعطل حركة مرور السيارات، في عدد من المحاور المرورية المهمة بالمدينة.

وقرر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة، الاثنين، بمدارس الفترة المسائية في المحافظة، حرصا على سلامة الطلاب.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن أمطارا متفاوتة الشدة تساقطت على الإسكندرية، لافتة إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على المدينة ومناطق من شمال الدلتا (البحيرة)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولاحقا، أوضحت الهيئة أن آخر صور الأقمار الاصطناعية، تشير إلى "بداية التحسن في الأجواء هناك".

وأوضحت أنه "ما زالت السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تؤثر على مناطق من البحيرة، ومن المتوقع أن تمتد لمناطق متفرقة من الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون أقل حدة".