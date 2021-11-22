الجيش اللبنانى: المؤسسة العسكرية هى الضمانة لاستمرار وجود الوطن

جدة - نرمين السيد - قال قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون إن المؤسسة العسكرية هى الضمانة لاستمرار وجود الوطن، مؤكدا أنها ستبقى متسلحة بقسمها فى الدفاع عن لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا وبواجبها المقدس بمنع انزلاقه للمجهول.





جاء ذلك فى كلمته خلال زيارته لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لتهنئته بعيد الاستقلال، على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكرى ونواب رئيس الأركان ومديرية المخابرات والتوجيه وامين سر المجلس العسكرى ورئيس مكتب القائد.

وأضاف عون "يحل عيد الاستقلال الثامن والسبعون هذا العام، ووطننا يعانى أزمة سياسية واقتصادية وصحية، ارخت بظلالها ثقيلة على كل مفاصل حياة اللبنانيين، ومن ضمنهم العسكريين الذين يواجهون اليوم أقسى الظروف، وسط تزايد المهمات الملقاة على عاتقهم، والتى لا يزالون ينفذونها بكل انضباط ومهنية وولاء مطلق للمؤسسة العسكرية، وهذه المؤسسة هى الضمانة لاستمرار وجود هذا الوطن، ستبقى متسلحة بقسمها فى الدفاع عن لبنان، وطنا سيدا، حرا، مستقلا، وبواجبها المقدس بمنع انزلاقه الى المجهول."

وأكد أن الجيش يعول على حكمة رئيس الجمهورية فى مقاربة الملفات الشائكة، والخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر، على أمل أن يستعيد لبنان بريقه السابق ودوره التاريخى، مشددا على أن لبنان اليوم، وبالرغم من كل الازمات التى تعصف به، لا يزال يرفض الموت ويتمسك بالحياة، يحميه جيشه المتماسك، والمؤمن بوطنه والملتزم بقدسية قسمه.

وأوضح قائد الجيش "بوجود المؤسسة العسكرية لا خوف على لبنان، نجدد العهد أمامك اننا على قسمنا باقون، لن نسمح للتحديات أن تنال من عزيمتنا أو ثقتنا بوطننا، ستبقى مهمتنا المقدسة حماية لبنان وصون استقلاله، وسنبقى متمسكين بالمحافظة على سلامة الوطن وامنه واستقراره، وعلى كرامة شعبه مهما كان حجم التضحيات. عشتم! عاش الجيش! وعاش لبنان!"