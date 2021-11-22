وليّا عهد السعودية والكويت يبحثان العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.





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