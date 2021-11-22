البرهان: الاتفاق السياسى يُمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان القائد العام للقوات المسلحة أن الاتفاق السياسى، الذى تم توقيعه أمس، يُمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة تتمثل فى بسط الأمن ومعالجة قضايا معيشة المواطنين واستكمال متطلبات السلام مع الاستعداد للانتخابات الحرة النزيهة فى يوليو من عام 2023.





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