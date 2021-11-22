نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد ضرورة إنجاح الفترة الانتقالية

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو ضرورة إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة منتخبة من الشعب، موضحا أن الإجراءات التى اتخذت فى 25 أكتوبر الماضى، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر.





وأشار دقلو -فى لقاء مع ضباط الشرطة من رتبة عميد فما فوق، اليوم الاثنين- إلى توقيع الاتفاق السياسى الذى تعهدت من خلاله الأطراف على ضرورة العمل معا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطى، بما يخدم مصلحة السودان العليا.

وشدد على تقديم كل الدعم والمساندة لقوات الشرطة لتمكينها من أداء دورها باحترافية ومهنية، لبسط الأمن وحفاظ سلامة المواطن ومنع الجريمة وترسيخ سيادة حكم القانون، لافتا إلى أن الشرطة السودانية تعرّضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية، غير أنها ظلت صامدة تؤدى دورها المنوط بها.

ومن جهته، أوضح رئيس هيئة التوجيه والخدمات بوزارة الداخلية السودانية الفريق شرطة رزين سليمان أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع بالسودان منذ 25 أكتوبر الماضى فى جميع النواحى الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى تناول أولويات المرحلة المقبلة والاهتمام بالأمن ومعيشة المواطن، كما ناقش تحديات المرحلة المقبلة المتمثلة فى تأمين البلاد والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.