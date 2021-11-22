اليمن.. عمليات التحالف تكبد خسائر ثقيلة وسط ميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الاثنين، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح التحالف العربي، أن عمليات الاستهدافات دمرت 16 آليه عسكرية، كما تمكنت من القضاء على 115 من الميليشيا الإرهابية.

وأوضح المصدر، أنه جرى تنفيذ خمس عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار التحالف العربي، إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، وموقع لتخزين الصواريخ البالستية.

وأكد تحالف دعم الشرعية، دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي في اليمن، خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

وأطلقت القوات المشتركة وألوية العمالقة، الجمعة الماضية، عملية عسكرية واسعة تكللت حتى اللحظة بتحرير مناطق استراتيجية تجاوزت حيس إلى الحدود الإدارية لمحافظتي تعز وإب، وكذلك حدود حيس مع مديريتي جبل رأس والجراحي التابعة لمحافظة الحديدة.