العثور على 7 قتلى فى البرازيل بعد إطلاق نار مع الشرطة

جدة - نرمين السيد - وحسب "رويترز" فقد تم العثور على الجثث بالقرب من مجمع أحياء فقيرة يسمى سالجيرو، فى مدينة ساو جونكالو، وهى منطقة فقيرة تعتبر جزءًا من ثانى أكبر المدن البرازيلية ريو دى جانيرو.
وقال سكان محليون لوسائل إعلام إنهم يعتقدون أنه سيتم العثور على جثث أخرى، حيث قال أحد السكان: "ألقيت جميع الجثث فى غابات المنغروف وعليها آثار التعذيب. ألقيت فوق بعضها البعض. كان من الواضح أن هذه مذبحة".
وتم العثور على الجثث بعد عملية فى نهاية الأسبوع فى المنطقة، والتى بدأت بعد وفاة ضابط شرطة أثناء دورية يوم السبت.
وتشرف الكتيبة السابعة على ساو جوناكالو، التى كانت منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الكتائب دموية فى ولاية ريو.
وقالت الشرطة العسكرية فى بيان: "حتى الآن، تشير المعلومات الأولية إلى العثور على سبع جثث".
وأكدت أنها دخلت المنطقة "لتحقيق الاستقرار" فيها بعد أعمال عنف بين عصابات المخدرات.
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