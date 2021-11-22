تنكيس العلم الأمريكى إلى النصف تكريما لضحايا حادث دهس ويسكونسن

جدة - نرمين السيد - وجه حاكم ولاية (ويسكونسن) الأمريكية، تونى إيفرز، بتنكيس العلم الأمريكى فى جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.





ونعى مكتب إيفرز- فى بيان نُشر فى تغريدة على موقع التغريدات المصغرة (تويتر)، أوردته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين- الضحايا الذين شاركوا فى الموكب ليلة أمس. وقال البيان: "بينما الكثير من الأمور غير معروفة، بما فى ذلك النطاق الكامل للإصابات وعدد الأرواح التى زُهقت، فإن سكان ولاية (ويسكونسن) يصلون من أجل مجتمع مدينة (واوكيشا) وكل المتضررين، وينعون خسائر الأرواح التى حدثت نتيجة تلك المأساة اللاشعورية". وكان مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى قد أظهر سيارة رياضية من طراز "إس يو فى" تتجه بسرعة صوب الموكب؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

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