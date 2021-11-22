ميركل: موجة كوفيد الحالية أسوأ ما شهدته ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الزيادة الأخيرة فى إصابات "كوفيد 19" أسوأ من أى شيء شهدته بلادها حتى الآن، داعية إلى تشديد القيود للمساعدة فى منع انتشار المرض، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وأضافت ميركل فى حديث لمسؤولين من حزبها الديمقراطى المسيحى، اليوم الاثنين، أن الوضع "مأساوى للغاية"، محذرة من أن بعض المستشفيات ستتكدس قريبا بالمرضى ما لم تنكسر الموجة الرابعة من الوباء، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج".

وسجل معدل العدوى فى ألمانيا مستويات عالية جديدة بشكل يومى على مدار أسبوعين، وتمتلئ المستشفيات بسرعة، ولا تزال معدلات التطعيم أقل من 70%، متخلفة عن دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وقالت المستشارة الألمانية إن العديد من المواطنين لا يبدو أنهم يفهمون مدى خطورة تفشى المرض، وإنه فى حين يجب تلقيح المزيد من الناس، فلن يكون ذلك كافيا بمفرده.

ودعت ميركل الولايات الألمانية الـ16، التى وضعت إلى حد كبير سياساتها الخاصة بشأن قيود فيروس كورونا، إلى فرض مزيد من القيود هذا الأسبوع.