البرتغال تغلق آخر محطة فحم تُستخدم فى توليد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن البرتغال أصبحت رابع دولة فى الاتحاد الأوروبى تغلق هذه المناجم المستخدمة لتوليد الكهرباء. وأوضحت القناة ، نقلا مؤسسات معنية بشئون البيئة، أن مصنع "بيجو" وسط البرتغال كان ثانى أكبر مصدر لانبعاث ثانى أكسيد الكربون فى البلاد وأن إغلاقه يعنى التخلص من أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحرارى.

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