إيطاليا.. تفكيك عصابة تجبر النيجيريات على ممارسة البغاء

أعلنت السلطات الأمنية الإيطالية تفكيك عصابة نيجيرية أجبرت عشرات النيجيريات على ممارسة البغاء والتسول، وقامت بتهريب ملايين اليوروهات من عائدات غير شرعية إلى نيجيريا.

وقالت الشرطة إن "مداهمات في مدن شمال وجنوب إيطاليا وجزيرة سردينيا أسفرت عن اعتقال أربعين شخصا"، مشيرة إلى أن "المشتبه بهم محتجزون في تهم غسيل الأموال وتسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستعباد الأشخاص واستغلالهم في البغاء".

وأوضحت أن "سيدة نيجيرية كانت دخلت إيطاليا بشكل غير شرعي، تقدمت بشكوى من أن زميلاتها يتحملن ديونا تصل أحيانا إلى خمسين ألف يورو للوصول إلى إيطاليا، ليجدن أنفسهن مجبرات على ممارسة البغاء لصالح تلك العصابة".

وتابعت: "بينما كان مقر نشاط تلك العصابة النيجيرية في إيطاليا، فإن عملياتها امتدت لتشمل ألمانيا وليبيا ونيجيريا، وتم إكراه 41 شابة على ممارسة البغاء، بينما أجبرت تسع أخريات على التسول".

وأكد السلطات الأمنية الإيطالية، أنه "من أجل إثنائهن عن اللجوء إلى السلطات طلبا للمساعدة تعرضت النساء لسوء المعاملة والضغط النفسي بطقوس مروعة لضمان سداد ديون سفرهن".

ولفتت إلى أن "المجرمين استخدموا 11 فريقا مهمتهم حمل ونقل النقود، وأحيانا كانوا يخفون النقود داخل مقابض حقائب أمتعة قابلة للسحب أو داخل المعجنات لتفادي التفتيش في المطارات الإيطالية".