بريطانيا تسجل 45 وفاة و44917 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا اليوم الاثنين 44917 إصابة بكوفيد-19 و45 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس. بريطانيا تسجل 45 وفاة و44917 إصابة جديدة بكورونابريطانيا تسجل 40004 إصابات جديدة بكورونا و61 وفاة

كانت بريطانيا قد سجلت أمس الأحد 40004 إصابات و61 وفاة. وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. ورجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا هذا الشتاء بكورونا، إن لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

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