صلاح ينافس 10 نجوم على لقب "الأفضل في العالم"

ينافس الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على لقب اللاعب "الأفضل" ضمن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما اختير، يوم الاثنين، ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما والإيطالي جورجينيو.

ومن بين المرشحين أيضاً للجائزة التي منحت للمرة الأولى في العام 2017، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وهما المرشحان الدائمان، إضافة إلى البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سام جرمان)، كما ينافس البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني للاحتفاظ باللقب.

وأكمل عقد اللائحة النهائية مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، والفرنسي نغولو كانتي من تشلسي، ونجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين.

وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة، وهن أليكسيا بوتيلاس وجنيفر هيرموسو وإيتانا بونماتي وكارولين غراهام هانسن. ومن تشلسي الذي خسر بفريق السيدات أنان برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أربع ممثلات هن: سام كير، جي سو يون، ماغدالينا إريكسون، وبيرنيل هاردر.

وتم ترشيح لوسي برونز، الفائزة بجائزة العام الماضي، مع زميلتها في منتخي إنجلترا إيلين وايت، إلى جانب الكندية حائزة ذهبية أولمبياد طوكيو كريستين سينكلير والسويدية ستينا بلاكستينيوس.

ولجائزة أفضل مدرب، يتواجد الألماني توماس توخل المرشح الأوفر حظاً بعدما قاد تشلسي للفوز بلقب دوري الأبطال، في مواجهة روبرتو مانشيني مهندس فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020.

ومن بين المرشحين الآخرين، الألماني هانسي فليك، الإسباني بيب غوارديولا، الإيطالي أنتوني كونتي، والأجنتينيين دييغو سيميوني وليونيل سكالوني.

ويشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

يبدأ التصويت اعتبارًا من 22 نوفمبر الحالي حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ستُمنح في 29 من الحالي.