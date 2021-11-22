العاهل البحرينى يستقبل ملك الأردن لدى وصوله البلاد

جدة - نرمين السيد - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحرينى، الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذى رافقته الملكة رانيا العبدالله، لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية، اليوم الاثنين، فى زيارة لمملكة البحرين.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، كما كان فى استقبال الملك عبدالله الثانى، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء وكبار المستقبلين. وفى قصر الصخير، جرت مراسم استقبال رسمية للملك عبدالله الثانى، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكى الأردنى والملكى البحرينى.

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