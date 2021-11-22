جدة - نرمين السيد - وأعلنت جبهة تحرير تيجراى، أمس الأحد، تورط الجيش الإثيوبى فى شن هجوم جوى جديد على مناطق المدنيين فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، ما يؤكد تفاقم الحرب الأهلية فى البلدة الإفريقية.
وفى بيان عبر موقع "تويتر"، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، جيتاتشو رضا، إن الجيش الحكومى فى أديس أبابا أرسل طائرة دون طيار، لمهاجمة منطقة سكنية فى ميكيلى، عاصمة تيجراى، صباح اليوم الأحد.
وأشار رضا إلى أنه "أصبح أسلوبًا واضحًا أن يستهدف رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الأحياء السكنية فى تيجراى، كلما تعرضت قواته لضربة قاصمة فى ساحة المعركة".
وتتعرض الحكومة الإثيوبية لضغوط دولية متزايدة منذ أن انتشر الصراع، المستمر منذ عام، وبدأ فى إقليم تيجراى بشمال البلاد، وحققت جبهة تحرير شعب تيجراى تقدماً صوب العاصمة أديس أبابا، بعد ارتكاب قوات الجيش الحكومى لجرائم حرب بحق أبناء الإقليم وفرض حصار عليه منع وصول المساعدات الإغاثية إليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيجراى: مطارات فى أديس أبابا أصبحت فى نطاق صواريخنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.