تيجراى: مطارات فى أديس أبابا أصبحت فى نطاق صواريخنا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت جبهة تحرير تيجراى، أمس الأحد، تورط الجيش الإثيوبى فى شن هجوم جوى جديد على مناطق المدنيين فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، ما يؤكد تفاقم الحرب الأهلية فى البلدة الإفريقية.

وفى بيان عبر موقع "تويتر"، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، جيتاتشو رضا، إن الجيش الحكومى فى أديس أبابا أرسل طائرة دون طيار، لمهاجمة منطقة سكنية فى ميكيلى، عاصمة تيجراى، صباح اليوم الأحد.

وأشار رضا إلى أنه "أصبح أسلوبًا واضحًا أن يستهدف رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الأحياء السكنية فى تيجراى، كلما تعرضت قواته لضربة قاصمة فى ساحة المعركة".

وتتعرض الحكومة الإثيوبية لضغوط دولية متزايدة منذ أن انتشر الصراع، المستمر منذ عام، وبدأ فى إقليم تيجراى بشمال البلاد، وحققت جبهة تحرير شعب تيجراى تقدماً صوب العاصمة أديس أبابا، بعد ارتكاب قوات الجيش الحكومى لجرائم حرب بحق أبناء الإقليم وفرض حصار عليه منع وصول المساعدات الإغاثية إليه.