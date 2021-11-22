البيت الأبيض: لا قرار بعد بشأن السحب من المخزون الاستراتيجى للنفط

جدة - نرمين السيد - وانخفض مخزونات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2003. وتبلغ أسعار النفط حاليًا 80 دولارًا للبرميل، بدعم من شح محتمل فى مخزونات الخام حول العالم بالرغم من أن المكاسب تقيدها توقعات بتزايد الإنتاج العالمى ومخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى أوروبا.

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