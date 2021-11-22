الحريري: لبنان دولة تقف على حدود جهنم

دوت الخليج :- اعتبر رئيس "تيار المستقبل" اللبناني سعد الحريري، الأحد، أن بلاده "دولة تقف على حدود جهنم"؛ جراء ما سماه بـ"الجنون السياسي والطائفي".

جاء ذلك في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة الذكرى الـ78 لعيد الاستقلال الذي يوافق يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وقال الحريري: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ 7 عقود أن يتحقق، لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض، وليس دولة تقف على حدود جهنم".

وأوضح: "محزن جدا أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تأجل اجتماع مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى، جراء إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) على بحث ملف تحقيقات انفجار المرفأ، رغبة في تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد اتهامه بـ"التسييس".

وأضاف الحريري: "كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه، وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".

وتابع: "محزن جدا أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة، وليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".

ومضى قائلا: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية، مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.

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