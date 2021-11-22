16 وفاة و4324 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 16 وفاة و4324 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11,377 وفاة و919,173 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.26 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.