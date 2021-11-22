الملكة إليزابيث تتضامن مع سكان كولومبيا البريطانية بعد فيضانات كارثية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت العائلة الملكية فى بريطانيا عبر موقع تويتر، قالت الملكة إليزابيث "أفكارى مع سكان كولومبيا البريطانية وهم لا يزالون يواجهون الفيضانات الكارثية الأخيرة والبدء تدريجيا فى عملية الانتعاش وإعادة الإعمار".

وأضافت "وأنا ممتنة للعديد من المستجيبين الأوائل والمتطوعين الذين يعملون بلا كلل ويواصلون تقديم الراحة والدعم لزملائهم خلال هذا الوقت العصيب".

وأعلنت مقاطعة "بريتش كولومبيا" فى كندا حالة الطوارئ، قبل أيام، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التى تشهدها أجزاء من المقاطعة فيما توقعت السلطات بارتفاع أعداد الضحايا.

وقالت السلطات فى المقاطعة إن شخصًا على الأقل لقى مصرعه، بعد أن دمرت السيول والانهيارات الأرضية الطرق فى المقاطعة وعزلت عدة بلدات جبلية.

وتوقع رئيس وزراء المقاطعة جون هورجان، رصد مزيد من الضحايا خلال الأيام المقبلة، كما أكد أنه سيتم فرض قيود على السفر، مشددا على أن السلطات ستتحقق من من وصول السلع الأساسية والخدمات الطبية وخدمات الطوارئ إلى المناطق التى تحتاجها.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية فى قطع سبل الوصول إلى أكبر ميناء فى البلاد فى فانكوفر، وهو ما فاقم مشاكل سلاسل التوريد العالمية التى كان قد ألقى فيروس كورونا بظلاله عليها بالفعل.