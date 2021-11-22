بعد خسائره الكبيرة.. آبى أحمد: سأقود الجيش بنفسى لقتال تيجراى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الإثيوبى آبى أحمد، مساء اليوم الاثنين، إنه سيقود بنفسه الجيش لمواجهة قوات جبهة تحرير شعب تيجراى، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التى مُنيت بها قواته على الأرض أمام مقاتلى تيجراى.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، فإن قوات مناوئة لحكومة آبى أحمد تحاصر مدينة "دبربرهان"، مشيرة إلى أنها قد تسقط بيد جبهة تيجراى خلال ساعات. وقالت جبهة تحرير شعب تيجراى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إن مطارات فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أصبحت فى نطاق صواريخ الجبهة.

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