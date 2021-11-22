رجل يقتل موظفا طالبه بارتداء الكمامة فى متجر بتايوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، قال فينج لى تسى، رئيس شرطة منطقة جويشان، القول إن الرجل؛ الذى يعرف باسم تشيانغ (41 عاماً)، زار المتجر فى الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلى، وطالبه الموظف، ويدعى تساى، بارتداء الكمامة.

وأضاف أن تشيانج غادر المتجر وعاد بعد فترة قصيرة عقب ارتداء الكمامة، وقام بتفقد الأرفف لفترة قبل أن يتشاجر مع تساى (30 عاماً) وقام بإلقاء الكمامة وخرج من المتجر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

مع ذلك، عاد تشيانج للمتجر فى نحو الساعة 05:25 بالتوقيت المحلى وطعن تساى مرات عدة فى الصدر بسكين قام بجلبها معه.

وقال فينج إن المسعفين وجدوا تساى وبه 3 إصابات فى الجانب الأيسر من صدره، ودخل فى غيبوبة. وأضاف أن قلبه توقف أثناء نقله للمستشفى.

وجرى إلقاء القبض على تشيانج فى المتجر وبيده إصابات من السكين.

يذكر أن ارتداء الكمامة فى تايوان إلزامى فى معظم الأماكن العامة.