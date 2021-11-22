وزير الدفاع الأمريكى يزور الإمارات: شراكتنا الدفاعية متينة وحيوية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت القيادة المركزية الأمريكية، كتب وزير الدفاع الأمريكى، عبر حسابه بموقع تويتر "لقد وصلت اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة، الدولة الشريكة عسكريًا بشكل موثوق به لعقود من الزمن".

وأكد أوستن "لا تزال الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة متينة وحيوية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى".

ووصل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إلى مملكة البحرين، الجمعة الماضية، للمشاركة فى حوار المنامة والاجتماع مع مجموعة من المسؤولين الدوليين والإقليميين لمناقشة الأولويات والتحديات المشتركة فى الشرق الأوسط.