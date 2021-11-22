بايدن: حادث موكب ولاية ويسكونسن عمل مروع من أعمال العنف

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تصريحات أدلى بها فى البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، إنه على الرغم من عدم توافر "جميع الحقائق والتفاصيل حتى الآن، فإننا نعلم هذا الصباح أن 5 أسر فى واوكيشا تواجه حزناً جديداً على حياة بدون أحباء".
وأضاف بايدن فى كلمته أن ما لا يقل عن 40 أمريكياً يعانون من إصابات جرّاء الحادث بعضهم فى حالة حرجة.
وأثنى بايدن على تعامل السلطات الأمريكية مع تطورات الحادث قائلاً "نحن جميعاً ممتنون للعمل الاستثنائى الذى قام به المستجيبون الأوائل من تطبيق القانون".
وكان حاكمُ ولاية ويسكونسن الأمريكية، تونى إيفرز، قد وجّهه فى وقت سابق بتنكيس العلم الأمريكى فى جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.
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